Денис Глушаков: «Спартаку» нужно проверить свои амбиции, сохранив титул чемпионов

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков уверен, что следующий сезон станет настоящей проверкой для красно-белых.

- Всегда все бывает в первый раз. Для Карреры «Спартак» стал первой командой. Думаю, что следующий сезон будет показательный для него и для команды. Проверить свои амбиции, сохранить титул чемпионов РФПЛ. Конечно, без везения тоже никуда. Но он вкладывал свою душу в команду, как и все игроки, - заявил Глушаков в интервью «Спорт FM».

Напомним, что «Спартак» по итогам завершившегося чемпионата стал чемпионом России.