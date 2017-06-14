Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рафаэль Бенитес: Матчи против «Ливерпуля» будут для меня особенными

Источник:  ФК «Ньюкасл»Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес с нетерпением ждет встречи в АПЛ со своей бывшей командой - «Ливерпулем».

- Очевидно, что я с нетерпением жду двух матчей с «Ливерпулем». Эти встречи будут для меня особенными, хотя каждая игра интересна и каждый соперник имеет свои особенности.

Первый домашний матч в АПЛ мы проведем с «Тоттенхэмом», это будет очень захватывающая игра, которая должна понравиться нашим болельщикам. И все же трудно будет начинать сезон матчем с таким серьезным оппонентом, - заявил Бенитес.

Напомним, под руководством испанского специалиста «Ньюкасл» вернулся в премьер-лигу.

В 2004 - 2010 годах Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль». Под его руководством «красные» выиграли Лигу чемпионов-2004/05.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Теперь у них свой человек в «Халле». Кто остановит Путина?» Британия о Слуцком«Теперь у них свой человек в «Халле». Кто остановит Путина?» Британия о Слуцком«Советский спорт» интересуется, как обычные британцы реагируют на назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити».Линделеф приехал на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф приехал на медосмотр в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.Золотая лихорадка. Как «Манчестер Сити» снова вышел на рынокЗолотая лихорадка. Как «Манчестер Сити» снова вышел на рынокНе успел закончиться английский сезон, как «Манчестер Сити» начал работу на трансферном рынке раньше конкурентов.«Реал» готов расстаться с Моратой за 90 миллионов евроМадридский «Реал» готов расстаться с испанским нападающим Альваро Моратой за 90 миллионов евро. Об этом сообщает Marca.«Бавария» отказалась от приглашения Санчеса и нацелилась на хавбека «Атлетико»Как сообщает Sport Bild, в мае этого года состоялось заседание мюнхенской «Баварии», в ходе которого действующий чемпион Германии отказался от услуг нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.Дани Карвахаль – об уходе Мораты: Если у тебя нет возможности играть, нужно сменить обстановкуЗащитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал возможный уход сразу двух игроков «сливочных» - Альваро Мораты и Пепе.Экс-игрок сборной Англии: Харт сейчас не в самом хорошем положенииБывший голкипер сборной Англии Питер Шилтон высказался о конкуренции в национальной команде за место в стартовом составе.Следующая остановка – «Олд Траффорд». Почему Моуринью выбрал именно Морату?Следующая остановка – «Олд Траффорд». Почему Моуринью выбрал именно Морату?«Советский спорт» рассказывает, почему наставник «МЮ» выбрал из трех перспективных страйкеров именно экс-игрока «Ювентуса».«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», а также «Арсенал» и «Лестер» сыграют друг с другом в первом туре АПЛАПЛ опубликовала календарь на сезон 2016/2017, начало которого запланировано на 12 августа.Экс-игрок «Тоттенхэма»: Салах перейдет в «Ливерпуль», это всего лишь вопрос времениБывший нападающий «Тоттнехэма», «Вест Хэма» и сборной Египта Мидо поделился инсайдом о возможном трансфере своего соотечественника Мохаммеда Саллаха в «Ливепрпуль».Килиан Мбаппе – о своем уходе из «Монако»: Нужно понять, какой позиции придерживается клубФорвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал интерес мадридского «Реала», а также рассказал о планах на будущее.«Арсенал» следит за ситуацией Смоллинга в «МЮ»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Sun.Роберто Манчини: Появление Ибрагимовича в «Зените» маловероятноГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит» Златана Ибрагимовича.Генрих Мхитарян: В детстве у меня была мечта – выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионовПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, выигравший с английским клубом Лигу Европы, рассказал о своих следующих целях.Моуринью не заинтересован в трансфере Фабиньо, португалец хочет видеть МатичаКак сообщает Manchester Evening News, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не заинтересован в услугах полузащитника «Монако» Фабиньо.Вальверде попросил руководство «Барселоны» приобрести Бельерина, Верратти и КоутиньоНовый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обсудил с руководством клуба планы на летнюю трансферную кампанию, сообщает Daily Mail.Adidas требует от «Манчестер Юнайтед» номер Руни для ХамесаКак сообщает OK Diario, «Манчестер Юнайтед» договорился с полузащитником сборной Колумбии Хамесом Родригесом о трансфере этим летом.«Мората готов перейти в «Юнайтед». Агент игрока рассказывает всю правду«Мората готов перейти в «Юнайтед». Агент игрока рассказывает всю правдуАгент Хуанма Лопес, представляющий интересы форварда мадридского «Реала», рассказал, как обстоят дела с переходом в другой клуб.Саншеш выбирает между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает Daily Mail.«Челси» нашел замену Азару в «Наполи»Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.
Футбол
Никита Медведев подписал пятилетний контракт с «Локомотивом»
Футбол
Рафаэль Бенитес: Матчи против «Ливерпуля» будут для меня особенными
Футбол
Денис Глушаков: «Спартаку» нужно проверить свои амбиции, сохранив титул чемпионов
Футбол
Михалик продлил контракт с «Локомотивом» на один сезон
все новости
Ньюкасл
Ньюкаслкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитесвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости