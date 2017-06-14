Рафаэль Бенитес: Матчи против «Ливерпуля» будут для меня особенными

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес с нетерпением ждет встречи в АПЛ со своей бывшей командой - «Ливерпулем».

- Очевидно, что я с нетерпением жду двух матчей с «Ливерпулем». Эти встречи будут для меня особенными, хотя каждая игра интересна и каждый соперник имеет свои особенности.

Первый домашний матч в АПЛ мы проведем с «Тоттенхэмом», это будет очень захватывающая игра, которая должна понравиться нашим болельщикам. И все же трудно будет начинать сезон матчем с таким серьезным оппонентом, - заявил Бенитес.

Напомним, под руководством испанского специалиста «Ньюкасл» вернулся в премьер-лигу.

В 2004 - 2010 годах Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль». Под его руководством «красные» выиграли Лигу чемпионов-2004/05.

