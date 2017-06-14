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Сергей Харитонов — Терри Сокуджу. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 июня в китайском Харбине состоится турнир M-1 CHALLENGE 80. В главном поединке бойцовского шоу Сергей Харитонов сразится против Терри Сокуджу.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этом поединке.

- Несмотря на то, что Харитонов имеет контракт с лигой Bellator, ему разрешили выступить в рамках российского промоушена. Его соперник Терри Сокуджу никогда звезд с неба не хватал, но считается крепким бойцом, который может доставить проблемы любому. Он еще выступал в те времена, когда существовал Pride.

Сергей — явный фаворит поединка. Но не стоит расслабляться. Все мы помним, как Харитонов неожиданно был нокаутирован малоизвестным американцем Джеви Айялой за 16 секунд. Тот нокаут попал в десятку лучших по итогам 2016 года. Если кратко, то россиянину нужно побеждать любой ценой, ибо возвращаться в американскую лигу с поражением не солидно. Да и китайской публике надо продемонстрировать всю мощь российского ММА.

Прогноз: победа Сергея Харитонова нокаутом.

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