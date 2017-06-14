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Никита Медведев подписал пятилетний контракт с «Локомотивом»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Вратарь Никита Медведев заключил соглашение с московским «Локомотивом» сроком на пять лет. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

Отмечается, что в «Локомотив» Медведев перешел в статусе свободного агента.

- Команда усилена молодым российским вратарем, который провел отличный сезон в премьер-лиге. Не скрою, на нас произвела впечатление и «сухая» рекордная серия Никиты. В перспективе мы видим его в составе национальной команды. Желаем успехов! - передает слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса официальный сайт клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне Медведев выступал за «Ростов». 22-летний вратарь в сезоне-2016/17 установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей за всю историю чемпионатов России (988 минут).

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