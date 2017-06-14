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Каспарайтис и Николишин будут помогать Христичу в «Эдинбург Кэпиталз»

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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис и чемпион мира Андрей Николишин назначены помощниками главного тренера команды британской элитной лиги «Эдинбург Кэпиталз» Дмитрия Христича.

Как сообщается на официальном сайте лиги, в обязанности Каспарайтиса и Николишина будет входить поиск и рекрутинг новых хоккеистов для «Эдинбурга».

Напомним, Христич возглавил британский клуб в начале этого месяца. Основая часть игровой карьеры украинского специалиста прошла в НХЛ, где он выступал за  «Вашингтон», «Лос-Анджелес», «Бостон» и «Торонто».

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