Ван Бастен вошел в группу ФИФА, которая будет определять лучших игроков Кубка конфедераций

Бывший нападающий и главный тренер сборной Голландии Марко ван Бастен вошел в техническую группу ФИФА, которая будет анализировать матчи Кубка конфедераций 2017 года и освещать последние тенденции в игре.

Помимо голландца в группу вошли бывший игрок сборной Аргентины Габриэль Кальдерон, бывший главный тренер сборной Коста-Рики Родриго Кентон и экс-футболист сборной Новой Зеландии Уинтон Рафер.

Также группа будет отвечать за выбор обладателей наград по итогам Кубка конфедераций. Будут вручены призы лучшим игрокам турнира (Золотой, Серебряный и Бронзовый мячи), лучшим бомбардирам (Золотая, Серебряная и Бронзовая бутсы), лучшему вратарю (Золотая перчатка), а также приз Fair Play.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве.



