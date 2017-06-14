Никита Медведев: Я перешел в большой клуб - с традициями и с большими задачами

Голкипер Никита Медведев прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом».

- Эмоции фантастические! Я перешел в большой клуб - с традициями, с большими задачами. Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьезную конкуренцию на позиции. Буду стараться оправдать доверие. Сейчас команда находится на подъеме – «Локомотив» выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде, - приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

Ранее «Локомотив» объявил о подписании с бывшим голкипером «Ростова» пятилетнего контракта.

Напомним, что 22-летний Медведев в сезоне-2016/17 установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей за всю историю чемпионатов России (988 минут).