Далер Кузяев: Об интересе «Зенита» узнал в конце мая. Переговорами занимался отец

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

– Какие впечатления от возвращения в Петербург?

– Впечатления только положительные – я возвращаюсь в родной город, где живет моя семья, много друзей. Я воспитанник петербургского футбола, был в системе академии «Зенита», где провел три года.



– Когда узнали об интересе «Зенита» и как проходили переговоры?

– Впервые узнал об этом в конце мая. Но в тот момент был сконцентрировал на учебе, были ГОСы на носу. Переговорами занимался мой отец.



– На кого учились?

– Заканчивал магистратуру в СПбГУ на факультете менеджмента.



– Возможность поработать с Манчини – это дополнительный плюс?

– Конечно, это специалист топ-уровня. Он выигрывал чемпионаты Англии, Италии. С таким тренером очень хотелось поработать.



– Сегодня у вас последняя тренировка в составе «Ахмата»?

– На самом деле я собираюсь попрощаться сегодня с командой, с ребятами, выразить слова благодарности за время, проведенное в клубе. Сейчас нахожусь в Австрии и завтра переберусь в расположение «Зенита».



– Как считаете, поможет ли этот переход попасть в сборную России?

– Для начала я ставлю другие цели перед собой – закрепиться в основном составе, а потом уже можно будет думать о сборной России, - приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».

Напомним, 14 июня «Зенит» объявил о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб. Соглашение 24-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на 3 года.

С 2011 по 2012 год игрок выступал за молодежную команду «Зенита». После он играл за «Карелию» (2012-2013), «Нефтехимик» (2013) и грозненский «Ахмат» (2014-2017), за который провел 75 матчей.

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