Василий Голубев: Вокруг «Ростов-Арены» будет создана мощная инфраструктура для спорта, отдыха и культуры
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, какой доход может приносить новая домашняя арена местного футбольного клуба.
- Это только предварительные подсчеты, но речь сейчас идет о 230-250 млн рублей в год. Чтобы стадион функционировал нормально должна быть разработана четкая система функционирования. Все это нужно не только, чтобы содержать стадион, но и в некотором смысле развивать арену.
Вокруг стадиона будет создана мощная инфраструктура для спорта, отдыха и культуры. Таким образом, эта зона станет новым центром города, - рассказал Голубев.
«Ростов-Арена» примет четыре игры группового этапа чемпионата мра 2018 года, а также встречу 1/8 финала.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически