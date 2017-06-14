Василий Голубев: Вокруг «Ростов-Арены» будет создана мощная инфраструктура для спорта, отдыха и культуры

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, какой доход может приносить новая домашняя арена местного футбольного клуба.

- Это только предварительные подсчеты, но речь сейчас идет о 230-250 млн рублей в год. Чтобы стадион функционировал нормально должна быть разработана четкая система функционирования. Все это нужно не только, чтобы содержать стадион, но и в некотором смысле развивать арену.