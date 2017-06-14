Кубок России по болотному футболу пройдет в день старта Кубка конфедераций

В субботу, 17 июня, в Ленинградской области пройдет Открытый Кубок России по болотному футболу. Соревнования традиционно состоятся в Тосненском районе - близ деревни Поги, на Мявринском болоте. В 2017 году для участия в турнире заявилось 11 команд.

Болотный футбол – игра, появившаяся в Финляндии в середине 90-х годов прошлого века. Родоначальником болотного футбола считается лыжник Эса Ромппайнен. Чемпионаты мира проводятся ежегодно с 1998 года. Российские команды неоднократно становились победителями международных соревнований. Российские соревнования по болотному футболу проводятся с 2000 года в Ленинградской области.

Все матчи проводятся на естественных торфяных болотах. Размер игрового поля - 60х35 метров. На поле в составе команды выходят шесть человек (вратарь и пять полевых игроков).

Турнир проводится при поддержке администрации Тосненского района Ленинградской области.

Расписание турнира:

9:30 – Церемония открытия

10:00 – Игры группового этапа

13:00 – Конкурсы для участников и болельщиков

16:00 – Полуфинальные игры

16:30 – Финал и матч за третье место

17:00 – Награждение 1 июля там же, у деревни Поги, состоится Чемпионат России по болотному футболу, а 24 июня пройдет Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по болотному волейболу.