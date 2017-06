Брума перешел из «Галатасарая» в «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» объявил о переходе полузащитника Брумы из стамбульского «Галатасарая».

+++BREAKING+++#DieRotenBullen have completed the signing of #Bruma from @Galatasaray! The attacking talent has agreed a 5-year contract ✍️ pic.twitter.com/Y6h8rJcNXX