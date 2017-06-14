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Президент «Ахмата»: Сумма трансфера Кузяева в «Зенит» – 4 миллиона евро

Источник:  InstagramКомментарии

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».

Дорогие друзья! Полузащитник Далер Кузяев переходит в футбольный клуб "Зенит". Трансферы являются частью футбола. Для того, чтобы приобретать новых игроков, клубы обязаны совершать выгодные сделки. Сумма трансфера - 4 миллиона евро. Как известно, именно в нашем коллективе раскрылся талант Далера и он заиграл на высоком уровне. Желаю Далеру Кузяеву профессионального роста, выражаю признательность и благодарность за годы, проведённые в нашем клубе. После завершения сезона мы объявляли, что будут заключены контракты с несколькими игроками. Уже в ближайшие дни к команде присоединится первый новичок, работа на трансферном рынке продолжается. В своей новейшей истории футбольный клуб "АХМАТ" будет придерживаться стратегии нарастающего развития. Клуб будет стремиться к тому, чтобы заключать контракты с футболистами высокого уровня, а игра в исполнении команды радовала болельщиков. #Кадыров #Даудов #Ахмат #Грозный #Футбол

Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095)

- Полузащитник Далер Кузяев переходит в футбольный клуб «Зенит». Трансферы являются частью футбола. Для того, чтобы приобретать новых игроков, клубы обязаны совершать выгодные сделки. Сумма трансфера - 4 миллиона евро. Как известно, именно в нашем коллективе раскрылся талант Далера и он заиграл на высоком уровне.

Далер Кузяев: Об интересе «Зенита» узнал в конце мая. Переговорами занимался отец

Желаю Далеру Кузяеву профессионального роста, выражаю признательность и благодарность за годы, проведённые в нашем клубе. После завершения сезона мы объявляли, что будут заключены контракты с несколькими игроками. Уже в ближайшие дни к команде присоединится первый новичок, работа на трансферном рынке продолжается.

В своей новейшей истории футбольный клуб «Ахмат» будет придерживаться стратегии нарастающего развития. Клуб будет стремиться к тому, чтобы заключать контракты с футболистами высокого уровня, а игра в исполнении команды радовала болельщиков, - написал Даудов в своем инстаграме. 

Напомним, 14 июня «Зенит» объявил о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб. Соглашение 24-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на 3 года.

С 2011 по 2012 год игрок выступал за молодежную команду «Зенита». После он играл за «Карелию» (2012-2013), «Нефтехимик» (2013) и грозненский «Ахмат» (2014-2017), за который провел 75 матчей. 

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