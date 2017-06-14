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Борис Миронов: Снимаю шляпу перед игроками «Красной Армии»

Источник:  МХЛКомментарии

Главный тренер «Красной Армии» Борис Миронов» рассказал, как его команда завоевала в минувшем сезоне Кубок Харламова - главный трофей МХЛ.

- После последнего матча с «Реактором» вы говорили, что пока еще сложно полностью осознать победу. Страсти улеглись, теперь вы почувствовали, что стали чемпионом с «Красной Армией»?
- Да, осознание приходит. Ребята - молодцы, они сделали все возможное и невозможное. Как я уже говорил, это чемпионство - их заслуга. Снимаю перед ними шляпу.

- Был в плей-офф момент, когда вы поняли, что Кубок от вас уже не ускользнет?
- Нет, на самом деле мы даже не рассчитывали перед первой игрой плей-офф, что так далеко пройдем. Мы просто выходили играть на победу каждый раз, ребята это понимали, поэтому такого не было. Хотя я знаю, что ближе к концу игроки уже почувствовали запах Кубка. Главное было не дать им расслабиться, что мы и сделали, а всю остальную работу они проделали сами.

- Концовка регулярного чемпионата получилась немного скомканной, 3 очка из 12 возможных. Не обидно, что отдали СКА-1946 победу в конференции?
- Сейчас могу сказать точно, что не обидно. Возможно, этот небольшой спад был к лучшему. Конечно мы хотели занять первое место в регулярном чемпионате, но где-то может быть мы ошиблись, дали много нагрузки и не рассчитали силы хоккеистов. Но зато к плей-офф мы подошли в оптимальной форме.

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