Гильермо Очоа: Мы знаем, что будет играть на Кубке конфедераций против Роналду, но не боимся его
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился ожиданиями от выступления своей команды на Кубке конфедераций-2017.
- Мы знаем, что будем играть против Криштиану Роналду, но я не боюсь его. Это будет матч Мексика - Португалия, а не Очоа - Роналду, и мои партнеры мне обязательно помогут. Мы представляем Мексику, это не пустые слова для нас.
Мы провели хорошую тренировку. Был непростой длинный перелет, и было важно почувствовать мяч, - рассказал Очоа.
Первый матч на Кубке конфедераций мексиканцы проведут 18 июня против сборной Португалии.
Турнир пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.
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