Гильермо Очоа: Мы знаем, что будет играть на Кубке конфедераций против Роналду, но не боимся его

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился ожиданиями от выступления своей команды на Кубке конфедераций-2017.

- Мы знаем, что будем играть против Криштиану Роналду, но я не боюсь его. Это будет матч Мексика - Португалия, а не Очоа - Роналду, и мои партнеры мне обязательно помогут. Мы представляем Мексику, это не пустые слова для нас.

Мы провели хорошую тренировку. Был непростой длинный перелет, и было важно почувствовать мяч, - рассказал Очоа.

Первый матч на Кубке конфедераций мексиканцы проведут 18 июня против сборной Португалии.

Турнир пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.

