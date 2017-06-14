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Гильермо Очоа: Мы знаем, что будет играть на Кубке конфедераций против Роналду, но не боимся его

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился ожиданиями от выступления своей команды на Кубке конфедераций-2017.

- Мы знаем, что будем играть против Криштиану Роналду, но я не боюсь его. Это будет матч Мексика - Португалия, а не Очоа - Роналду, и мои партнеры мне обязательно помогут. Мы представляем Мексику, это не пустые слова для нас.

Мы провели хорошую тренировку. Был непростой длинный перелет, и было важно почувствовать мяч, - рассказал Очоа.

Первый матч на Кубке конфедераций мексиканцы проведут 18 июня против сборной Португалии.

Турнир пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.

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