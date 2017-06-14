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Пи-Кей Суббан: «Нэшвилл» ждет блестящее будущее

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан поделился мнением о будущем команды.

- Я себя ощущаю не просто хорошо, а замечательно. Посмотрите на команду. Ее ждет блестящее будущее. Конечно, нам надо еще поработать, молодым ребятам придется доказывать, что они заслуживают право играть в команде. Нас ждет интересное время, - передает слова защитника «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Нэшвилл» уступил в финальной серии «Питтсбургу» со счетом 2-4.

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