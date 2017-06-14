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Андрей Коваленко: Наш профсоюз внимательно следит за соблюдением правила «50 дней»

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал, как организация готовится к открытию летних лагерей в лиге.

- Сразу скажу, что профсоюз внимательно следит за ситуацией с открытием тренировочных лагерей в КХЛ и прежде всего за соблюдением правила «50 дней», - сказал Коваленко. - Регулярный чемпионат стартует в первые дни третьей декады августа, соответственно клубы КХЛ имеют право начать подготовку не раньше, чем за 50 дней до этой даты, то есть после первого июля. По нашей информации, подавляющее большинство команд Лиги стартует в понедельник, третьего июля. Все четко, по закону.

- Как вы контролируете данную ситуацию?
- Здесь многое зависит от главных тренеров, с которыми регулярно общаемся и находим контакт.

- А если к вам не прислушиваются?
- Этим летом - в отличие от прошлых сезонов - таких примеров еще не было. Если же вдруг правило «50 дней» окажется нарушено, то тут же отправим запрос в КХЛ, которая, согласно Регаменту, получает возможность клуб-нарушитель наказать.

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