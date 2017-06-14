«Бавария» официально объявила о переходе Толиссо
Полузащитник сборной Франции Корентен Толиссо перешел из «Лиона» в «Баварию».
Presseerklärung - #FCBayern verpflichtet @CorentinTolisso: https://t.co/PxSJtkUGRI #Tolisso2022 pic.twitter.com/6z3IoQ0e6t— FC Bayern München (@FCBayern) 14 июня 2017 г.
Толиссо подписал с мюнхенским клубом контракт до 2022 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера полузащитника составит 37 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Корентен забил восемь мячей и сделал пять голевых передач в 31 матче Лиги 1. 28 марта Толиссо дебютировал в составе национальной команды Франции.
- Я провел отличное время в Лионе, но теперь пришла пора попробовать свои силы в одном из сильнейших клубов Европы. Сегодня величайший день для меня, - заявил Корентен.
Напомним, 11 июня «Бавария» приобрела вингера бременского «Вердера» и сборной Германии Сержа Гнабри. Он подписал контракт до 2020 года.
So lief der erste Tag in München von @CorentinTolisso.— FC Bayern München (@FCBayern) 14 июня 2017 г.
Mehr auf @Dugout: ➡️ https://t.co/qZZwo2RIWL#Tolisso2022 #MiaSanMia pic.twitter.com/Ddy7iKXq1V