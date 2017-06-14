«Бавария» официально объявила о переходе Толиссо

Полузащитник сборной Франции Корентен Толиссо перешел из «Лиона» в «Баварию».

Толиссо подписал с мюнхенским клубом контракт до 2022 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера полузащитника составит 37 миллионов евро.



В прошедшем сезоне Корентен забил восемь мячей и сделал пять голевых передач в 31 матче Лиги 1. 28 марта Толиссо дебютировал в составе национальной команды Франции.

- Я провел отличное время в Лионе, но теперь пришла пора попробовать свои силы в одном из сильнейших клубов Европы. Сегодня величайший день для меня, - заявил Корентен.



Напомним, 11 июня «Бавария» приобрела вингера бременского «Вердера» и сборной Германии Сержа Гнабри. Он подписал контракт до 2020 года.