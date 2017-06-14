Райан Джохансен: «Нэшвиллу» не удалось победить, но мы получили бесценный опыт

Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен поделился мнением о будущем команды.

- Мы верим друг в друга, мы верим, что можем добиться своего. В этом году нам не удалось победить, но мы получили бесценный опыт. В следующем сезоне для нас уже не будет сюрпризов, неожиданных поворотов. Так что нам нужно раззадорить себя перед следующим сезоном, хорошо отыграть 82 матча регулярного чемпионата, чтобы получить преимущество своего льда в плей-офф, - передает слова центрфорварда «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Нэшвилл» уступил в финальной серии «Питтсбургу» со счетом 2-4.