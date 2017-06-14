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«Кубань» заявит Калешина в качестве главного тренера

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Евгений Калешин, проходящий обучение на соискание тренерской категории PRO, будет заявлен «Кубанью» в качестве главного тренера команды на предстоящий сезон ФНЛ, сообщается на официальном сайте желто-зеленых.

Николай Южанин, ранее внесенный в заявку на этой позиции, продолжит работу в штабе желто-зеленых в качестве старшего тренера.

Ранее Евгений Калешин и другой тренер «Кубани» Михаил Семенов успешно прошли вступительные испытания в Академии тренерского мастерства РФС. Им предстоит полуторагодичный курс обучения, включающий несколько сессий и стажировок. По итогам обучения и после сдачи экзамена специалисты станут обладателями тренерской лицензии категории PRO.

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