Рашид Рахимов: Матчи с «Уралом»? Такие разговоры бьют по-нашему футболу

Российский тренер Рашид Рахимов – о бесконечных матчах с «Уралом».

- Не можем вас не спросить про череду, казалось, бесконечных матчей с «Уралом», после каждого из которых – шум и скандал. Но каждый раз от действующих лиц мы слышали одно и то же: «Ничего не знаем». Президент «Урала», например, говорил, что не знает, кто такие букмекеры. Вы знаете?

- Знаю, но не знаю, откуда берутся различные коэффициенты. Поймите, нам говорят, игра – в 12 часов дня. А мы вообще ни разу не играли в это время. И мне пришлось за несколько дней полностью поменять программу подготовки, чтобы адаптировать организм футболистов. И в день игры ты встаешь в восемь утра, нужно обговорить все моменты, сделать установку на игру, но ты смотришь – футболисты все полусонные. Ты прекращаешь установку, начинаешь их жесткими фразами будить. Но матч все равно начинается тяжело. Конечно, когда после такого журналисты говорят, что твои действия неважны – и все уже обговорено, начинаешь кипеть, злиться.

- Но ведь эти вопросы не могут быть не заданы. Если скачут котировки букмекеров, уходят, например, главные тренеры команды – Виктор Гончаренко, Владимир Скрипченко, какая-то реакция должна быть.

- Нужно обращать внимание, но зачем сразу подозревать, выносить вердикт? Это бьет по-нашему футболу. Причем мы сами это делаем. Какие-то моменты с букмекерами есть не только в российском чемпионате, но и в других странах. Но там никто ничего не говорит. Только у нас сразу всем все понятно и ясно.