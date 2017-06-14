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Рашид Рахимов: Неудача на ЧМ отобьет интерес у болельщиков

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский тренер Рашид Рахимов – о сборной и Кубке конфедераций.

- Сергей Семак в интервью «Советскому Спорту» сказал, что для сборной России задача-минимум - выйти из группы. Согласны?
- Задачи для сборной должны ставить не мы, а тренерский штаб. Понятно, что на чемпионате мира надо будет не просто выйти из группы, а пройти как можно дальше, хотя бы до четвертьфинала. Все-таки это домашний турнир. И если мы неудачно выступим, болельщики окончательно потеряют интерес к сборной. Поэтому, на мой взгляд, больше надо ориентироваться на чемпионат мира. При этом важно обратить внимание на некоторые вещи.

- На какие?
- Мы не превосходим по классу другие сборные. У нас мало индивидуально сильных игроков, способных решить исход матча в одиночку. Это надо принять. И сделать акцент на дисциплину и тактику. Нужна определенная схема под каждого соперника. И, конечно, большое значение будет иметь эмоциональный фактор. Чтобы эмоции не зашкаливали.

- Что скажете про игру с Чили?
- Есть позитивные моменты. Но при этом было огромное количество брака в передачах. На турнире такого уровня это будет иметь огромное значение. Причем мы часто допускали брак при позиционных атаках. Это значит, что вести игру первым номером будет сложно. А чилийцы имели преимущество: хорошо владели мячом, создали больше острых моментов. Все это натолкнуло на мысль: «А что, если мы начнем проигрывать? Как мы поменяем тактику?» Думаю, весь этот год до начала ЧМ-2018 должен уйти на разработку стратегии как вести себя, если матч складывается неудачно.

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