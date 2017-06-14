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Рашид Рахимов: Переименование «Терека» в «Ахмат» - справедливо

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский тренер Рашид Рахимов, который прошлый сезон работал в грозненском клубе, - о переименование команды.

- Вы останетесь последним тренером в истории «Терека». С нового сезона команда будет называться «Ахмат». Как относитесь к истории с переименованием?
- Нормально. Знаю, что там почти все бойцовские клубы носят название «Ахмат». Знаю, как возрождался грозненский «Терек». Была война, все разрушено, а футбол запрещен. Единственный человек, который стал возрождать клуб, это Ахмат Кадыров. Назвать клуб в его честь - это справедливо.

- Но представляете, что теперь будет нестись с трибун в Москве от фанатов? И применительно к имени человека, а не к названию реки.
- Чтобы что-то, как вы говорите, нести, большого ума не надо. Пытаться под это подстроиться нет смысла. Переименование уже состоялось и, повторюсь, считаю, его справедливым.

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