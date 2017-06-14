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Рашид Рахимов: Был разговор с «Майнцем»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский тренер Рашид Рахимов – о своем будущем.

- Вы планируете поехать на стажировки. Значит ли это, что в новом сезоне вы работать не будете?
- Нет, не значит.

- Вы говорили, что хотите попасть в команду с «более высокими целями».
- Хочу. Но это зависит от ситуации. Может, у кого-то из команд не заладится начало сезона, и ко мне проявят интерес. Прогнозировать сейчас что-то сложно.

- Правда, что на вас выходил «Ростов»?
- Давайте не будем ничего выяснять. Было два-три клуба, которые интересовались, но не сложилось.

- Вы обучались на тренера в Германии, знаете иностранные языки. Из Европы не обращались?
- Были австрийские клубы – меня там хорошо знают. Знакомые рассказывают, что до сих пор если возникает какая-то дискуссия, то моя фамилия появляется в кандидатах. А из последнего – был разговор с «Майнцем», но только разговор.

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