Майк Фишер: Все болели за «Предаторз». Мы это чувствовали

Капитан «Нэшвилла» Майк Фишер поделился эмоциями после поражения «Питтсбургу» в финале Кубка Стэнли.

- Просто невероятно, сколько людей приходили туда. Город с ума сходил. Они поддержали нас. Все говорили о хоккее: хоккеисты, люди на улицах. Мы все стали единым целым. Я уже не помню, когда это случилось. Как-то поздно вечером я ехал на каток, и вдруг меня осенило. Я почувствовал единство города. Это было очень приятное чувство. Совсем неважно, какого цвета у тебя кожа, каковы твои политические взгляды. Город окрасился в желтый цвет. Приятно было об этом думать. Все болели за «Предаторз». Мы это чувствовали, - передает слова Фишера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Нэшвилл» уступил в финальной серии Кубка Стэнли «Питтсбургу» со счетом 2-4.