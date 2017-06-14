Рашид Рахимов: Мбенгу в «Тереке» подарили две машину, Адилсону - одну

Российский тренер Рашид Рахимов – о премиальных в «Тереке» и свободе в выборе состава.

- Говорят, что первый конфликт руководства «Терека» с Рудом Гуллитом, который тогда тренировал команду, был из-за того, что на поле вышел не тот состав, который он хотел.

- Мне никто за три с половиной года в «Тереке» не писал, кого надо ставить. Были определенные пожелания, но я сразу сказал, что решаю все сам и во вред команде ничего делать не буду. И в этом плане меня поддерживали. Президент клуба мог спросить, кого хочешь поставить, а как мне, например, такой вот футболист. Но чтобы советовать, нет, такого не было.

- Но премии-то в клубе действительно фантастические?

- Может, у моих предшественников так было. Но при мне за все время подарено три машины – две Мбенгу и одну Адилсону.

- И что Мбенг с ними сделал?

- Не знаю. Вроде продал одну, чтобы перечислить деньги родителям, родственникам, которых у него много. Но точно не знаю. Я же не подойду к нему после вручения подарка и не буду спрашивать: «Молодец. Куда ее отдашь?»

- А вы так машину и не получили?

- Нет. А мне и ездить было некуда. Телефонный номер первых лиц клуба всегда под рукой. Если хочу расслабиться, посмотреть на Грозный сверху, то мог подняться на 32-й этаж гостиницы, где я жил. Четвертый этаж – это видео, разбор матчей. Третий – покушать, второй этаж – фитнес, а первый – кофе. Все это - и еще стадион.