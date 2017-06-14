Массимилиано Аллегри: Буффон собирается на ЧМ-2018, поэтому снова докажет, что он лучший голкипер мира

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, недавно продливший контракт с клубом, прокомментировал намерение голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона завершить игровую карьеру после чемпионата мира-2018.

По словам голкипера, которому в следующем году исполнится 40 лет, после мундиаля он повесит бутсы на гвоздь с вероятностью 99,9%.

«Джиджи очень хороший и умный парень и у него определенно большое будущеее, - цитирует Аллегри Football Italia. – Ему придется решать, чем он хочет заниматься. Важно то, что он играет так же хорошо, как делал это всегда. Буффон остается лучшим вратарем мира, и он докажет это снова в этом году, потому что собирается на свой последний чемпионат мира. Ему нужно подготовиться наилучшим образом. Чтобы подготовиться наилучшим образом, ему придется сделать это в «Ювентусе».