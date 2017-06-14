Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хабаровский СКА сыграл вничью с «Актобе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты хабаровского СКА сыграли вничью с казахстанским «Актобе» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону РФПЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Напомним, что клуб из Хабаровска по итогам завершившегося сезона Футбольной национальной лиги занял четвертое место и впервые в истории пробился в РФПЛ, обыграв в переходных матчах представителя РФПЛ – «Оренбург».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Дмитрий Булыкин: Первостепенная задача - налаживание работы с молодыми футболистами «Локомотива»Советник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством клуба.Алексей Стрепетов: Кузяев очень прибавил за последние годыБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»«Зенит» предложил 20 миллионов евро за переход 21-летнего нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает AS.Российского боксера не пустили на Украину, «Динамо» останется в КХЛ и трансфер Медведева в «Локомотив». Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Денис Глушаков: Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогдаПолузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков признался, что всегда болел за «Спартак».Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива»Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.Отличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе КузяеваОтличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе Кузяева24-летний опорный хавбек Далер Кузяев, последние годы выступавший за «Терек» («Ахмат»), возвращается в родной клуб.Рашид Рахимов: Мбенгу в «Тереке» подарили две машину, Адилсону - однуРоссийский тренер Рашид Рахимов – о премиальных в «Тереке» и свободе в выборе состава.Рашид Рахимов: Был разговор с «Майнцем»Российский тренер Рашид Рахимов – о своем будущем.Рашид Рахимов: Переименование «Терека» в «Ахмат» - справедливоРоссийский тренер Рашид Рахимов, который прошлый сезон работал в грозненском клубе, - о переименование команды.Рашид Рахимов: Матчи с «Уралом»? Такие разговоры бьют по-нашему футболуРоссийский тренер Рашид Рахимов – о бесконечных матчах с «Уралом».Рашид Рахимов: В Грозном на субботник выходит даже КадыровРашид Рахимов: В Грозном на субботник выходит даже Кадыров«Советский спорт» поговорил с тренером об изменившемся Грозном, о бесконечных матчах «Терека» и «Урала».Президент «Ахмата»: Сумма трансфера Кузяева в «Зенит» – 4 миллиона евроПрезидент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».Василий Голубев: Вокруг «Ростов-Арены» будет создана мощная инфраструктура для спорта, отдыха и культурыГубернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, какой доход может приносить новая домашняя арена местного футбольного клуба.Никита Медведев: Я перешел в большой клуб - с традициями и с большими задачамиНовичок «Локомотива» Никита Медведев прокомментировал подписание контракта с железнодорожниками.Официально: Далер Кузяев перешел в «Зенит»Полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Никита Медведев подписал пятилетний контракт с «Локомотивом»Вратарь Никита Медведев заключил соглашение с московским «Локомотивом» сроком на пять лет. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.Денис Глушаков: «Спартаку» нужно проверить свои амбиции, сохранив титул чемпионовПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков уверен, что следующий сезон станет настоящей проверкой для красно-белых.Денис Глушаков: В прошлом сезоне нам сказали, что место в тройке будет нормальным результатомКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, о задачах поставленных руководством перед командой в начале прошлого сезона.
Футбол
Денис Глушаков: Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда
Футбол
Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива»
Теннис
Федерер уступил Хаасу во втором круге турнира в Штутгарте
Футбол
Полузащитник «Ювентуса» Лемина может перейти в «Эвертон»
все новости
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости