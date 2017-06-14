Хабаровский СКА сыграл вничью с «Актобе»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты хабаровского СКА сыграли вничью с
казахстанским «Актобе» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону
РФПЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Москве,
завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.
Напомним, что клуб из Хабаровска по итогам
завершившегося сезона Футбольной национальной лиги занял четвертое место и
впервые в истории пробился в РФПЛ, обыграв в переходных матчах представителя
РФПЛ – «Оренбург».
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