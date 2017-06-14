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Полузащитник «Ювентуса» Лемина может перейти в «Эвертон»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Эвертон» вступил в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Марио Лемина, сообщает Tuttomercatoweb.

Основным претендентом на 23-го уроженца Габона считается «Валенсия». Ранее сообщалось также об интересе к хавбеку со стороны лондонского «Арсенала».

По данным СМИ, туринцы готовы расстаться с имеющим недостаточно игровой практики Лемина, однако не менее чем за 18-20 млн евро. Сам «Ювентус» в свое время заплатил за игрока «Марселю» 10,5 млн евро.

В минувшем сезоне Лемина принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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