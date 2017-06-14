Федерер уступил Хаасу во втором круге турнира в Штутгарте
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не смог выйти
в третий круг турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого составляет
более 600 тысяч евро.
Во втором раунде первый номер посева Федерер
проиграл немецкому теннисисту Томми Хаасу в трех партиях со счетом 6:2, 6:7
(8:10), 4:6. Теннисисты провели на корте почти два часа.
Следующим соперником Хааса будет его соотечественник
Михаил Зверев, имеющий шестой номер посева.
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