Федерер уступил Хаасу во втором круге турнира в Штутгарте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не смог выйти в третий круг турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого составляет более 600 тысяч евро.

Во втором раунде первый номер посева Федерер проиграл немецкому теннисисту Томми Хаасу в трех партиях со счетом 6:2, 6:7 (8:10), 4:6. Теннисисты провели на корте почти два часа.

Следующим соперником Хааса будет его соотечественник Михаил Зверев, имеющий шестой номер посева.