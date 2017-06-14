Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива«. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

«Дмитрий Олегович займется вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

⚠️ Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива». В качестве игрока Дмитрий провёл 89 игр за кЛуб. https://t.co/oHJuZilfsc — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 14 июня 2017 г.

Добавим, что в составе «Локомотива» он трижды становился обладателем Кубка России, дважды серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России. За «Локомотив» провел 89 матчей и забил 24 гола.