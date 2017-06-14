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Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива«. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

«Дмитрий Олегович займется вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Добавим, что в составе «Локомотива» он трижды становился обладателем Кубка России, дважды серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России. За «Локомотив» провел 89 матчей и забил 24 гола.

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