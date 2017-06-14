Денис Глушаков: Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков признался, что всегда болел за «Спартак».

- Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда. У меня реально есть тетрадки с фотографиями и автографами Цымбаларя, Тихонова, Робсона, Титова. А то, что я играл в «Локомотиве» - это так судьба сложилась, - заявил Глушаков в интервью «Спорт FM».

В минувшем сезоне 30-летний капитан «Спартака» сыграл во всех турнирах 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.