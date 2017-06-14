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Эрл Роулэнд: Москва – отличный город, невзирая на погоду

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Защитник «Химок» Эрл Роулэнд после завершения финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА выразил удовлетворение от результата команды в сезоне – выхода в Евролигу.

«Мы провели неудачную серию против ЦСКА, но если бы все были здоровы, то все могло сложиться иначе, и нам было бы по силам выиграть Кубок Европы. Хотел бы отметить серию с «Зенитом», когда мы уступали 0-2, но проявили характер и совершили камбэк, что позволило нам выйти в Евролигу. Были спады и подъемы, но главной цели мы добились. Лично для меня сезон не получился выдающимся. Я использовал свои моменты в команде высокого уровня, получив новый опыт. Мне понравился этот сезон, и в «Химках» я приобрел друзей. Также я бы отметил жизнь в Москве, это отличный город, невзирая на погоду. Я привык к Москве, здесь есть все, что нужно, поэтому мне все понравилось», - приводит официальный сайт «Химок» слова Роулэнда.

«Химки» во вторник на своем паркете проиграли московскому ЦСКА в третьем матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ и уступили в серии с общим счетом 0-3. Подмосковная команда, попав в финал Единой лиги ВТБ, обеспечила себе участие в Евролиге в следующем сезоне.

Матч

Химки - ЦСКА - 72:95

Место и дата

13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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