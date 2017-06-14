Эрл Роулэнд: Москва – отличный город, невзирая на погоду
Защитник «Химок» Эрл Роулэнд после завершения
финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА выразил удовлетворение от
результата команды в сезоне – выхода в Евролигу.
«Мы провели неудачную серию против ЦСКА, но
если бы все были здоровы, то все могло сложиться иначе, и нам было бы по силам
выиграть Кубок Европы. Хотел бы отметить серию с «Зенитом», когда мы уступали
0-2, но проявили характер и совершили камбэк, что позволило нам выйти в
Евролигу. Были спады и подъемы, но главной цели мы добились. Лично для меня
сезон не получился выдающимся. Я использовал свои моменты в команде высокого
уровня, получив новый опыт. Мне понравился этот сезон, и в «Химках» я приобрел
друзей. Также я бы отметил жизнь в Москве, это отличный город, невзирая на
погоду. Я привык к Москве, здесь есть все, что нужно, поэтому мне все
понравилось», - приводит официальный сайт «Химок» слова Роулэнда.
«Химки» во вторник на своем паркете проиграли московскому ЦСКА в третьем матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ и уступили в серии с общим счетом 0-3. Подмосковная команда, попав в финал Единой лиги ВТБ, обеспечила себе участие в Евролиге в следующем сезоне.
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция