Денис Глушаков: Черчесов не очень строгий тренер

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал об отношении к главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.



- Черчесов не очень строгий тренер. Он сам играл и поэтому понимает, где футболистам надо дать поблажку. Мы его не боимся, а уважаем, как старшего товарища, как тренера. Прислушиваемся к его идеям и мыслям. Поэтому ничего такого угрожающего в нем вовсе нет, - рассказал Глушаков в эфире «Спорт FM».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.