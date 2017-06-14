Денис Глушаков: Черчесов не очень строгий тренер
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Полузащитник
сборной России Денис Глушаков
рассказал об
отношении
к главному тренеру национальной
команды
Станиславу Черчесову.
- Черчесов не очень строгий тренер. Он сам играл и поэтому понимает, где футболистам надо дать поблажку. Мы его не боимся, а уважаем, как старшего товарища, как тренера. Прислушиваемся к его идеям и мыслям. Поэтому ничего такого угрожающего в нем вовсе нет, - рассказал Глушаков в эфире «Спорт FM».
Напомним, Кубок конфедераций пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически