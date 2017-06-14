Российского боксера не пустили на Украину, «Динамо» останется в КХЛ и трансфер Медведева в «Локомотив». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет главные новости среды.
1. Части российской делегации, включая боксера Георгия Кушиташвили, запретили въезд на территорию Украины
2. Экс-вратарь «Ростова» Никита Медведев подписал контракт с «Локомотивом»
3. А Дмитрий Булыкин стал советником президента железнодорожников
4. Полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев перешел в «Зенит»
5. Вратарь Ярослав Годзюр стал игроком «Урала»
6. «Бавария» подписала полузащитника сборной Франции Корентена Толиссо
7. АПЛ опубликовала календарь сезона-2016/17
8. Московское «Динамо» продолжит выступать в КХЛ в новом сезоне
Текст дня: Отличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин - о переходе Кузяева
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