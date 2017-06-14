Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российского боксера не пустили на Украину, «Динамо» останется в КХЛ и трансфер Медведева в «Локомотив». Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет главные новости среды.

1. Части российской делегации, включая боксера Георгия Кушиташвили, запретили въезд на территорию Украины

2. Экс-вратарь «Ростова» Никита Медведев подписал контракт с «Локомотивом»

3. А Дмитрий Булыкин стал советником президента железнодорожников

4. Полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев перешел в «Зенит»

5. Вратарь Ярослав Годзюр стал игроком «Урала»

6. «Бавария» подписала полузащитника сборной Франции Корентена Толиссо

7. АПЛ опубликовала календарь сезона-2016/17

8. Московское «Динамо» продолжит выступать в КХЛ в новом сезоне

Текст дня: Отличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин - о переходе Кузяева

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Дмитрий Булыкин: Первостепенная задача - налаживание работы с молодыми футболистами «Локомотива»Советник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством клуба.«Манчестер Юнайтед» подписал четырехлетний контракт с защитником Линделефом«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником «Бенфики» Виктором Линделефом, сообщается на официальном сайте английского клуба.Алексей Стрепетов: Кузяев очень прибавил за последние годыБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»«Зенит» предложил 20 миллионов евро за переход 21-летнего нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает AS.Денис Глушаков: Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогдаПолузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков признался, что всегда болел за «Спартак».Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива»Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.Хабаровский СКА сыграл вничью с «Актобе»Футболисты хабаровского СКА сыграли вничью с казахстанским «Актобе» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону РФПЛ.Отличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе КузяеваОтличный трансфер, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о переходе Кузяева24-летний опорный хавбек Далер Кузяев, последние годы выступавший за «Терек» («Ахмат»), возвращается в родной клуб.Рашид Рахимов: Мбенгу в «Тереке» подарили две машину, Адилсону - однуРоссийский тренер Рашид Рахимов – о премиальных в «Тереке» и свободе в выборе состава.Рашид Рахимов: Был разговор с «Майнцем»Российский тренер Рашид Рахимов – о своем будущем.Рашид Рахимов: Переименование «Терека» в «Ахмат» - справедливоРоссийский тренер Рашид Рахимов, который прошлый сезон работал в грозненском клубе, - о переименование команды.Рашид Рахимов: Матчи с «Уралом»? Такие разговоры бьют по-нашему футболуРоссийский тренер Рашид Рахимов – о бесконечных матчах с «Уралом».Рашид Рахимов: В Грозном на субботник выходит даже КадыровРашид Рахимов: В Грозном на субботник выходит даже Кадыров«Советский спорт» поговорил с тренером об изменившемся Грозном, о бесконечных матчах «Терека» и «Урала».«Бавария» официально объявила о переходе ТолиссоПолузащитник сборной Франции Корентен Толиссо перешел из «Лиона» в «Баварию».Президент «Ахмата»: Сумма трансфера Кузяева в «Зенит» – 4 миллиона евроПрезидент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».Брума перешел из «Галатасарая» в «РБ Лейпциг»«РБ Лейпциг» объявил о переходе полузащитника Брумы из стамбульского «Галатасарая».Василий Голубев: Вокруг «Ростов-Арены» будет создана мощная инфраструктура для спорта, отдыха и культурыГубернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, какой доход может приносить новая домашняя арена местного футбольного клуба.Далер Кузяев: Об интересе «Зенита» узнал в конце мая. Переговорами занимался отецПолузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал свой переход в петербургский клуб.Никита Медведев: Я перешел в большой клуб - с традициями и с большими задачамиНовичок «Локомотива» Никита Медведев прокомментировал подписание контракта с железнодорожниками.
Футбол
Денис Глушаков: Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда
Футбол
Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива»
Теннис
Федерер уступил Хаасу во втором круге турнира в Штутгарте
Футбол
Полузащитник «Ювентуса» Лемина может перейти в «Эвертон»
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Ярослав Годзюр
Ярослав Годзюрвсе новости
Дмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкинвсе новости
Корентен Толиссо
Корентен Толиссовсе новости
Никита Медведев
Никита Медведеввсе новости
Далер Кузяев
Далер Кузяеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы