Виталий Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о готовности страны к Кубку конфедераций.
- Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций. Все стадионы, тренировочные площадки и гостиницы готовы. Надеюсь, что турнир пройдет на самом высоком уровне.
Наша сборная к турниру готова. Была проделана хорошая работа, сложился отличный коллектив, настрой хороший. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков и сборная России покажет футбол того уровня, на котором она сегодня реально находится, - передает слова Мутко «Р-Спорт».
Напомним, Кубок конфедераций пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически