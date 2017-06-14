Виталий Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о готовности страны к Кубку конфедераций.

- Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций. Все стадионы, тренировочные площадки и гостиницы готовы. Надеюсь, что турнир пройдет на самом высоком уровне.

Наша сборная к турниру готова. Была проделана хорошая работа, сложился отличный коллектив, настрой хороший. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков и сборная России покажет футбол того уровня, на котором она сегодня реально находится, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.