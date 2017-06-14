Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Химок»: Клубу для выступления в Евролиге нужна глубина состава

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов считает, что его клубу нужно не найти пять-семь сильных игроков для выступления в Евролиге, а нужна глубина состава.

«Сейчас мы придем в себя и начнем планомерно подбирать состав. Мы понимаем, что такое Евролига, что такое новый формат, при котором у команд очень много перелетов, переездов. Нам нужно будет не просто найти 5-7 сильных игроков, а глубина скамейки, что мы видели в этом сезоне на примере ЦСКА и (казанского) УНИКСа. Состав будем набирать так, чтобы хватило сил на два фронта – Евролигу и Единую лигу ВТБ», - приводит «Р-Спорт» слова Астахова.

«Химки» 13 июня на своем паркете потерпели третье поражение в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от московского ЦСКА, который стал семикратным победителем турнира и 24-кратным чемпионом России. «Химки», попав в финал Единой лиги ВТБ, обеспечили себе участие в Евролиге в следующем сезоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эрл Роулэнд: Москва – отличный город, невзирая на погодуЗащитник «Химок» Эрл Роулэнд после завершения финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА выразил удовлетворение от результата команды в сезоне – выхода в Евролигу.Сергей Базаревич: Борьбы в финальной серии Единой лиги ВТБ совсем не получилосьГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.Павел Астахов: Швед нашел свое место в «Химках», но решение о будущем примет самГенеральный директор «Химок» Павел Астахов надеется на то, что защитник Алексей Швед продолжит выступать за подмосковную команду.Андрей Кириленко: Потеря Шведа может сильно ударить по «Химкам»Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал итоги финальной серии Единой лиги ВТБ-2016/17.Сергей Моня: Этот сезон стал самым тяжелым в моей карьереКапитан «Химок» Сергей Моня прокомментировал поражение от ЦСКА (72:95) в третьем матче финала Единой Лиги ВТБ.Овечкин поздравил Фридзона с победой в Единой Лиге ВТБФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил защитника ЦСКА Виталия Фридзона с победой в Единой Лиге ВТБ.«Эмоции каждый раз разные». Армейцы – о победе в Единой лиге ВТБ«Эмоции каждый раз разные». Армейцы – о победе в Единой лиге ВТБКак игроки ЦСКА отмечали победу и о чем говорили в раздевалки после победы над «Химками» и завершении сезона.Владимир Гомельский: «Химки» все проспалиОбозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский – о последнем матче финала Единой лиги ВТБ.Владимир Гомельский: По глазам игроков ЦСКА читалось – они хотят закончить сериюВладимир Гомельский: По глазам игроков ЦСКА читалось – они хотят закончить сериюОбозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский подвел итоги сезона в Единой лиги ВТБ.Душко Иванович: Сегодня матча, по сути, не былоГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от московского ЦСКА в третьем матче финального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил соперника за стартовый отрезок.Алексей Швед: Не собираюсь покидать «Химки»Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился мнением о продолжении карьеры.Семикратные! ЦСКА опять победил в Единой лиге ВТБСемикратные! ЦСКА опять победил в Единой лиге ВТБСтоличный ЦСКА 7-й раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ.Андрей Ватутин: Летняя селекция ЦСКА зависит от ТеодосичаЛетняя селекция московского ЦСКА будет зависеть от решения продолжения карьеры защитника Милоша Теодосича, заявил президент клуба Андрей Ватутин.Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образомГлавный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Химками» в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за проделанную работу.Де Коло – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБФранцузский защитник московского ЦСКА Нандо де Коло был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17.ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТББаскетболисты подмосковных «Химок» в третьем матче финального противостояния Единой лиги ВТБ уступили московскому ЦСКА.«Химки» – ЦСКА – 72:95. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию третьего матча финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА.Букмекеры считают, что в матче «Химки» - ЦСКА у гостей больше шансов на победуСегодня состоится третий матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА. Букмекеры считают, что победу, скорее всего, одержат гости.Егор Вяльцев: ЦСКА не прощает даже минутной расслабленностиЗащитник «Химок» Егор Вяльцев перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА признал, что в двух предыдущих играх химчане действовали с недостаточной концентрацией.ЦСКА может подписать защитника «Жальгириса»Разыгрывающий защитник литовского «Жальгириса» Лео Вестерманн может перейти в московский ЦСКА, сообщает Sportando.
Футбол
Денис Глушаков: Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда
Футбол
Дмитрий Булыкин назначен советником президента «Локомотива»
Теннис
Федерер уступил Хаасу во втором круге турнира в Штутгарте
Футбол
Полузащитник «Ювентуса» Лемина может перейти в «Эвертон»
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости