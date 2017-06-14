Гендиректор «Химок»: Клубу для выступления в Евролиге нужна глубина состава
Генеральный директор «Химок»
Павел Астахов считает, что его клубу нужно не найти пять-семь сильных игроков
для выступления в Евролиге, а нужна глубина состава.
«Сейчас мы придем в себя и
начнем планомерно подбирать состав. Мы понимаем, что такое Евролига, что такое
новый формат, при котором у команд очень много перелетов, переездов. Нам нужно
будет не просто найти 5-7 сильных игроков, а глубина скамейки, что мы видели в
этом сезоне на примере ЦСКА и (казанского) УНИКСа. Состав будем набирать так,
чтобы хватило сил на два фронта – Евролигу и Единую лигу ВТБ», - приводит
«Р-Спорт» слова Астахова.
«Химки» 13 июня на своем
паркете потерпели третье поражение в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ
от московского ЦСКА, который стал семикратным победителем турнира и 24-кратным
чемпионом России. «Химки», попав в финал Единой лиги ВТБ, обеспечили себе
участие в Евролиге в следующем сезоне.