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«Сибирь» погасила задолженность перед командой согласно графику

Источник:  ТАССКомментарии

Хоккейный клуб «Сибирь» погасил задолженность перед командой согласно графику. Об этом сообщил генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

- Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, все сделали согласно графику, - приводит слова Фастовского ТАСС.

Напомним, что в минувшем сезоне «Сибирь» заняла девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла попасть в плей-офф КХЛ.

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