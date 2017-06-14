«Сибирь» погасила задолженность перед командой согласно графику

Хоккейный клуб «Сибирь» погасил задолженность перед командой согласно графику. Об этом сообщил генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

- Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, все сделали согласно графику, - приводит слова Фастовского ТАСС.

Напомним, что в минувшем сезоне «Сибирь» заняла девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла попасть в плей-офф КХЛ.