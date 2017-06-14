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Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам «Халла»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Новый наставник «Халл Сити» россиянин Леонид Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам клуба с просьбой поддержать команду в следующем сезоне.

«Привет, болельщики «Халла». Я - Леонид Слуцкий, новый главный тренер вашего клуба. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, вы будете хорошо нас поддерживать и мы проведем отличный следующий сезон и вместе достигнем наших целей», - заявил Слуцкий на видео, которое было опубликовано в микроблоге клуба в «твиттере».

«Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 вылетел из английской премьер-лиги (АПЛ) в Чемпионшип. 9 июня было объявлено о назначении Слуцкого на пост главного тренера.

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