Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам «Халла»

Новый наставник «Халл Сити» россиянин Леонид Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам клуба с просьбой поддержать команду в следующем сезоне.



«Привет, болельщики «Халла». Я - Леонид Слуцкий, новый главный тренер вашего клуба. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, вы будете хорошо нас поддерживать и мы проведем отличный следующий сезон и вместе достигнем наших целей», - заявил Слуцкий на видео, которое было опубликовано в микроблоге клуба в «твиттере».

