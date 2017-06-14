Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам «Халла»
Новый наставник «Халл Сити» россиянин Леонид Слуцкий на
английском языке обратился к болельщикам клуба с просьбой поддержать команду в
следующем сезоне.
«Привет, болельщики «Халла». Я - Леонид Слуцкий, новый главный тренер вашего клуба. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, вы будете хорошо нас поддерживать и мы проведем отличный следующий сезон и вместе достигнем наших целей», - заявил Слуцкий на видео, которое было опубликовано в микроблоге клуба в «твиттере».
🎥 | The #RussianRevolution begins! Our new Head Coach has a message for you, @HullCity fans… #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/h3So88LTmD— Hull City (@HullCity) 14 июня 2017 г.
«Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 вылетел из английской премьер-лиги (АПЛ) в Чемпионшип. 9 июня было объявлено о назначении Слуцкого на пост главного тренера.