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«Зенит» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Ривер Плейт»

Источник:  ASКомментарии

«Зенит» предложил 20 миллионов евро за переход 21-летнего нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает AS.

По информации испанского издания, подписание Дриусси является одним из главных требований нового главного тренера российского клуба Роберто Манчини.

Добавим, что Дриусси выступает за «Ривер Плейт» с 2014 года. За это время форвард провел в составе команды 91 матч и записал на свой счет 25 голов. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в 8 миллионов евро. Текущий контракт Дриусси с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев продолжит карьеру в «Зените». Соглашение 24-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на 3 года.

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