Алексей Стрепетов: Кузяев очень прибавил за последние годы

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.

– Кузяев очень прибавил за последние годы. Он не был самым сильным опорником в нашей премьер-лиге, но надо отдать ему должное: ему удавалось очень хорошо проявлять себя в играх против родного клуба. Дай бог, чтобы Далер заиграл, но его конкуренты – очень мастеровитые футболисты. Думаю, его берут просто в обойму. Фурсенко говорил, что идет курс на возвращение своих воспитанников, но есть еще десяток игроков, которые не хуже Кузяева, - сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 14 июня «Зенит» объявил о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб. Соглашение 24-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на 3 года. По словам президента «Ахмата» Магомеда Даудова, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.



С 2011 по 2012 год игрок выступал за молодежную команду «Зенита». После он играл за «Карелию» (2012-2013), «Нефтехимик» (2013) и грозненский «Ахмат» (2014-2017), за который провел 75 матчей.

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