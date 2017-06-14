Сергей Веденеев: Рынок российских игроков существует только для того, чтобы бороться с лимитом

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб.

– Я видел игру Кузяева, но вряд ли это видел Манчини. У «Зенита» высокие задачи, и под них в составе должны находиться хорошие игроки. В нашем чемпионате самые крутые игроки в защите – Игнашевич и братья Березуцкие, в полузащите – Зобнин и Глушаков, а в нападении – Смолов. Вот эта пятерка могла бы достойна играть в команде и решать высокие задачи. Все остальные игроки – для удлинения скамейки «Зенита». У нас каждый год приходят российские футболисты, и они прозябают в запасе. Думаю, селекционная служба рада кого-нибудь приобрести, но на сегодняшний день рынок российских игроков существует только для того, чтобы бороться с лимитом, - сказал Веденеев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?



Напомним, 14 июня «Зенит» объявил о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб. Соглашение 24-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на 3 года. По словам президента «Ахмата» Магомеда Даудова, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.



С 2011 по 2012 год игрок выступал за молодежную команду «Зенита». После он играл за «Карелию» (2012-2013), «Нефтехимик» (2013) и грозненский «Ахмат» (2014-2017), за который провел 75 матчей.

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