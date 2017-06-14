Борис Соколовский: Центровой сильнее Вадеевой сейчас в Европе нет

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Борис Соколовский считает, что центровая национальной команды Мария Вадеева на данный момент является сильнейшей центровой в Европе.



«У сборной России на Евробаскете будет отличная задняя линия, где многие игроки обладают достаточным опытом. Эпифания Принс сейчас находится в рассвете и вступила в пору баскетбольной зрелости, в отличных кондициях и капитан сборной Евгения Белякова. Передняя линия тоже замечательная, честно скажу, сейчас нет в Европе центрового сильнее Марии Вадеевой, не вижу просто никого сильнее. Она уже звезда, но, несмотря на это, умеет вести себя, она скромна, она красива – эпитетов можно много добавить», - приводит «Р-Спорт» слова Соколовского.



Во вторник был назван состав сборной России на женский Евробаскет, в заявку из 12 игроков вошли защитники Елена Беглова, Евгения Белякова, Наталья Жедик, Елена Кириллова, Ксения Левченко, Эпифания Принс, форварды Жосселина Майга, Раиса Мусина, Мария Черепанова, центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру, Ксения Тихоненко. Баскетболистка Татьяна Видмер не сыграет на турнире из-за травмы ноги.