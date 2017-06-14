«Манчестер Юнайтед» подписал четырехлетний контракт с защитником Линделефом
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником «Бенфики» Виктором Линделефом, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Соглашение с 22-летним шведом рассчитано на четыре года, однако в нем есть опция пролонгации еще на один сезон.
Линделеф выступает за «Бенфику» с 2012 года. За это время он провел в высшей лиге Португалии 48 матчей и забил два гола.
В составе «Бенфики» защитник стал трехкратным чемпионом Португалии (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка страны (2014, 2017), обладателем Кубка лиги (2016) и обладателем Суперкубка Португалии (2016).
Join us in saying #HejVictor.— Manchester United (@ManUtd) 14 июня 2017 г.
Welcome to #MUFC, @VLindelof! https://t.co/AWlyoc59QB 🇸🇪 pic.twitter.com/AsrvIIGzS3
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