«Манчестер Юнайтед» подписал четырехлетний контракт с защитником Линделефом

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником «Бенфики» Виктором Линделефом, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Соглашение с 22-летним шведом рассчитано на четыре года, однако в нем есть опция пролонгации еще на один сезон.

Линделеф выступает за «Бенфику» с 2012 года. За это время он провел в высшей лиге Португалии 48 матчей и забил два гола.

В составе «Бенфики» защитник стал трехкратным чемпионом Португалии (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка страны (2014, 2017), обладателем Кубка лиги (2016) и обладателем Суперкубка Португалии (2016).

Join us in saying #HejVictor.



Welcome to #MUFC, @VLindelof! https://t.co/AWlyoc59QB 🇸🇪 pic.twitter.com/AsrvIIGzS3