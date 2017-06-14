Дмитрий Булыкин: Первостепенная задача - налаживание работы с молодыми футболистами «Локомотива»
Источник: ТАССКомментарии
Советник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством клуба.
- Первостепенная задача - налаживание работы с нашими молодыми футболистами, в ближайшее время мы будем обсуждать этот вопрос. Я поиграл в Нидерландах и Бельгии, где очень хорошо воспитывают молодежь. И мы хотим, чтобы «Локомотив» тоже растил хорошую молодежь, обеспечивал молодыми игроками не только свою команду, но и сборную России. Ближайшей нашей задачей, помимо трансферов, является выращивание молодых футболистов, чтобы потом доверять им при включении их в основной состав, - передает слова Булыкина ТАСС.
Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Дмитрий Булыкин назначен советником президента команды.
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