Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить его

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что никто не хочет работать с американским боксером Андре Уордом, многие просили прикончить его.



Ранее СМИ сообщали, что тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон пытался устроиться в команду Уорда. Джексон опроверг эту информацию и сообщил, что команда американца сама обращалась к нему.



«В моих глазах это выглядит так, что с Уордом никто не хочет работать. Я не хочу говорить, кто это сказал, но вокруг меня было много людей, которые говорили: «Прикончи его, прикончи его», - приводит слова Ковалева Boxingscene.



Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF. Сторона россиянина выразила несогласие с решением американских судей. Бой-реванш пройдет в субботу в Лас-Вегасе.