Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить его
Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что никто не хочет
работать с американским боксером Андре Уордом, многие просили прикончить его.
Ранее СМИ сообщали, что тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон
пытался устроиться в команду Уорда. Джексон опроверг эту информацию и сообщил,
что команда американца сама обращалась к нему.
«В моих глазах это выглядит так, что с Уордом никто не хочет
работать. Я не хочу говорить, кто это сказал, но вокруг меня было много людей,
которые говорили: «Прикончи его, прикончи его», - приводит слова Ковалева
Boxingscene.
Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF. Сторона россиянина выразила несогласие с решением американских судей. Бой-реванш пройдет в субботу в Лас-Вегасе.