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Ефимова победила в Барселоне с лучшим результатом сезона на 100-метровке брассом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на стометровке брассом с лучшим результатом сезона в мире на этапе серии международных турниров по плаванию «Маре Нострум» в Барселоне.

В среду Ефимова проплыла дистанцию за 1 минуту 5,66 секунды. Второй стала шведка Йенни Юханссон (1.06,78), третьей - испанка Джессика Валь Монтеро (1.06,95). Днем ранее Ефимова установила лучший результат сезона на 200-метровке брассом.

Также в среду на 200-метровке комплексом Ефимова стала третьей – 2.12,62. Второе время показала россиянка Виктория Андреева – 2.12,52, первое – венгерка Катинка Хошсу (2.10,16).

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