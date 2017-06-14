Ефимова победила в Барселоне с лучшим результатом сезона на 100-метровке брассом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на стометровке
брассом с лучшим результатом сезона в мире на этапе серии международных
турниров по плаванию «Маре Нострум» в Барселоне.
В среду Ефимова проплыла дистанцию за 1 минуту 5,66 секунды.
Второй стала шведка Йенни Юханссон (1.06,78), третьей - испанка Джессика Валь
Монтеро (1.06,95). Днем ранее Ефимова установила лучший результат сезона на
200-метровке брассом.
Также в среду на 200-метровке комплексом Ефимова стала третьей – 2.12,62. Второе время показала россиянка Виктория Андреева – 2.12,52, первое – венгерка Катинка Хошсу (2.10,16).
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