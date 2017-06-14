Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе

На проходящем в Австрии первом сборе ЦСКА полузащитник Алан Дзагоев тренировался в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

«Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев, получившие повреждения в концовке предыдущего сезона, занимались в общей группе. Таким образом, по индивидуальному плану тренировался только Сергей Игнашевич, перенесший недавно операцию на стопе», - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Напомним, что Дзагоев из-за травмы не был включен в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедераций 2017 года.

В Австрии армейцы проведу оба своих тренировочных сбора в текущем межсезонье. Первый пройдет с 14-го по 25 июня. Второй сбор продлится с 28-го июня по 9 июля.