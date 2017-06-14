Нападающий Азеведо продлил контракт с «Ак Барсом»
Источник: КХЛКомментарии
Нападающий Джастин Азеведо подписал новое однолетнее соглашение с «Ак Барсом», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Предыдущее соглашение канадца с казанцами истекло 30 апреля, после чего он стал неограниченно свободным агентом.
В составе «Ак Барса» Азеведо три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, а в 2015 году стал финалистом Кубка Гагарина.
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