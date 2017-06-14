Нападающий Азеведо продлил контракт с «Ак Барсом»

Сергей Гончар: Стать главным тренером в КХЛ? Да, если это поможет мне в развитии

Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».