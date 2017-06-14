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Андре Уорд: Я уважаю Ковалева

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Американский боксер Андре Уорд перед боем с Сергеем Ковалевым сообщил, что уважает российского соперника.

«Ковалев - хороший боец. Я уважаю его. Он чемпион, думаю, как только вы становитесь чемпионом и защищаете свой титул, то вы чемпион на всю жизнь. Он боец чемпионского калибра, и мы уважаем его», - приводит Boxingscene слова Уорда.

Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF. Сторона россиянина выразила несогласие с решением американских судей. Бой-реванш пройдет в субботу в Лас-Вегасе.

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