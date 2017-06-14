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Виталий «v1lat» Волочай: На EPICENTER: Moscow было чуть ли не лучшее расписание, все турниры должны делать так

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай поделился мнением о прошедшем турнире EPICENTER: Moscow.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«1. Если бы не лагали сервера Вольво, можно было бы сказать, что турнир прошел без сучка и задоринки. Но как и на Манила Мастерс, и на Зотак Мастерс – на Эпицентре сервера иногда лагали так, что игроки вынуждены были ставить паузы и ждать.

Ни одного дроп-фрэйма (трансляция идет в формате 60 кадров в секунду и шла она 8 дней) и НИ ОДИН кадр не был потерян, это впервые на моей памяти нам получилось добиться такого результата. Стрим не залагал ни у кого даже на секунду.

2. Расписание было офигенным. Каждая команда играла 1 игру в день, и только иногда в группе по 2 игры. В плей-офф только 1 игра в день. Каждый кастер работал максимум 2 серии в день, но преимущественно 1 серию в день.

В итоге мы получили каждый матч на пределе сил каждой команды и комментатора, который этот матч освещал. ИМХО это было чуть ли не лучшее расписание, и все турниры должны делать так. Я реально успел посмотреть почти все матчи, и я был вкурсе всего что происходит на турнире. Мне этого всегда не хватало на крупных ланах.

3. Условия проживания, питания, транспорта, рабочие места, гриммеры, все остальное околотурнирное – никаких претензий, все на 10 из 10.
Афтерпати – космос.

4. Люди в зале. В пятницу казалось что все, ВП пролетели, в субботу и воскресенье будет пусто и тихо, но как удачно выразился Заводила с трибун – «Москвич не с первого раза заводится», и так оно и было.

И в субботу, и особенно в воскресенье было очень круто. Полный зал, люди поддерживали каждую команду и игрока. Шоу-матч вообще был просто шикарнейшим, за что стоит сказать спасибо игрокам-талантам. Молодцы ребята.

5. Околоигровой контент. Дред, Олег Куликов, Инеска и Хитров создали столько контента, что пересмотреть все за 1 день очень сложно. И это все очень органично вписывалось в паузы между матчами и картами. В общем – это именно то, чего нам не хватало на Интернешиналах и Мажорах – возможности создавать контент, чтобы показывать его в паузах.

6. Сам лично отработал так себе. Очень понравилось как откомментировал Джем, прекрасно для дебюта на таком ЛАНе.

Итог – Вот так надо делать турниры».

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